Trzeci trening podczas weekendu w Las Vegas w końcu wyglądał tak, jak to zaplanowała F1. Cała sesja przebiegła dla kierowców i zespołów bez większych problemów, zaczęła się zgodnie z harmonogramem a kibice na torze mogli podziwiać samochody dłużej, niż przez 9 minut, jak to miało miejsce wczoraj.



Pogoda, która była głównym tematem przed tym weekendem, również nie była wielką przeszkodą podczas porannej sobotniej sesji. Temperatura powietrza i toru zbliżała się do ok. 20 stopni Celsjusza co pozwalało oponom na pracę w optymalnym oknie temperaturowym.



Kevin Magnussen i Charles Leclerc wymienili się "uprzejmościami" na początku treningu. Najpierw duński kierowca został przyblokowany na szybkim okrążeniu przez Monakijczyka, aby następnie w odwecie kilka minut później zrobić to samo kierowcy Ferrari. Zawodnicy jechali przez chwilę bok w bok, niemal doprowadzając do kolizji między sobą.



Trzecia sesja treningowa pod względem osiągów wyglądała przez większość czasu podobnie do wczorajszego dnia na torze w Vegas. Ferrari z Leclerciem i Carlosem Sainzem przez większość czasu zajmowali pierwsze dwie pozycje, przejeżdżając podczas całej sesji szybkie okrążenia jedynie na pośredniej mieszance opon.



Sytuacja zmieniła się dopiero, kiedy kierowcy w połowie treningu założyli miękkie mieszanki opon. Wtedy na prowadzenie wskoczył Verstappen, który przejechał swoje okrążenie w czasie 1.34,653s i był w tabeli czasów przed swoim kolegą zespołowym Sergio Perezem i Alexem Albonem z Williamsa.

Przeczytaj również: Formuła 1 Ricciardo niezadowolony z decyzji organizatorów

Ewolucja toru w Vegas jest większa, niż na większości obiektów w kalendarzu, ponieważ nie jeździ tutaj z F1 żadna seria towarzysząca, która zostawiałaby więcej gumy na nitce wyścigowej. Dodatkowo jest to tor uliczny, na którym w ciągu dnia zbierają się zanieczyszczenia, co również generuje problem dla bolidów F1.



Mogliśmy się o tym przekonać podczas ostatnich 15 minut, kiedy większość stawki wyjechała na miękkich oponach i próbowała ustanowić najszybszy czas podczas sesji.



Jednym z największych zaskoczeń w tabeli wyników był Logan Sargeant, który przez chwilę był na drugiej pozycji tuż za plecami Oscara Piastriego jeżdżącego dla McLarena. Ostatecznie jednak to George Russell okazał się najszybszy na torze z czasem 1.34,093s, zanim na torze pojawiła się czerwoną flaga, która przerwała ściganie.



Alex Albon, który wykręcił szósty czas podczas ostatniej sesji treningowej w Vegas, przestrzelił nieco hamowanie w piątym zakręcie i na wyjściu z niego uderzył w bandę najpierw przednim lewym kołem, a potem z jeszcze większą mocą tylnym lewym kołem.



Uderzenie spowodowało przebicie opony i uszkodzenie tylnego zawieszenia, w wyniku czego kierowca Williamsa zakończył sobotnią sesję treningową dla siebie i wszystkich, ponieważ po jego kolizji ze ścianą trening został wstrzymany czerwoną flagą i już nie został wznowiony.

Kierowcy Red Bulla, czyli Verstappen i Perez, zakończyli trening na 4. i 5. miejscu rozdzielając kierowców Williamsa.

W czołowej dziesiątce pojawili się jeszcze Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas i zamykający pierwszą połowę stawki Magnussen. Kierowcy Ferrari spadli w tabeli do drugiej dziesiątki ze względu na brak przejazdu na miękkiej mieszance opon.

WYNIKI