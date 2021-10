Russell, reprezentujący od trzech sezonów w F1 ekipę Williamsa, w przyszłym roku zajmie miejsce Valtteriego Bottasa zostając nowym kolegą zespołowym Lewisa Hamiltona.

Imponując w Williamsie, a także podczas zastępstwa Hamiltona w Bahrajnie w zeszłym roku, jest to kolejny wyraźny krok Russella w jego karierze w Formule 1.

- Pamiętam, jak w 2014 roku wysłałem maila z moim CV do Toto Wolffa, prosząc o spotkanie - powiedział George Russell dla magazynu Sport Bild. - Najgorsze, co mogło się wtedy wydarzyć to brak odpowiedzi, ale ta przyszła po piętnastu minutach. Brzmiała „Umówmy się na spotkanie”.

Po siedmiu latach od tamtego momentu Brytyjczyk przygotowuje się do reprezentowania ekipy z Brackley.

- Podpisanie kontraktu z Mercedesem było jednym z najlepszych momentów w moim życiu, ale to dopiero pierwszy krok - podkreślił. - Przede mną jeszcze wiele ciężkiej pracy. Będę jeździł u boku Hamiltona, więc głupotą byłoby oczekiwanie łatwej przeprawy.

- Jestem zadowolony z umowy, ale rozumiem, że wszystko dopiero się zaczyna. Stoję przed najpoważniejszym wyzwaniem, jakiemu kiedykolwiek musiałem sprostać. Wiem jednak, co muszę zrobić. Same dobre występy w F1 nie są moim celem. Jest nim zdobycie mistrzostwa świata - zakończył.

Czytaj również: Fascynacja Russellem

Polecane video: