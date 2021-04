W kwalifikacjach do pierwszej rundy tegorocznych mistrzostw obaj reprezentanci Alfy Romeo dostali się do drugiego segmentu czasówki. Jeśli chodzi o wyścig, Kimi Raikkonen był dwunasty, a Antonio Giovinazzi dwunasty.

George Russell z Williamsa wątpi, aby ekipa z Hinwil radziła sobie tak dobrze na wszystkich torach.

- Wiemy, że nasz samochód akurat jest trudny w prowadzeniu w takich warunkach - odniósł się Russell do Grand Prix Bahrajnu. - Myślę, że Alfa Romeo miała mniej problemów niż inni, podobnie jak Red Bull.

- Alfa Romeo zrobiła duży krok naprzód na tym konkretnym torze - dodał. - Jednak na wyciąganie wniosków jeszcze jest za wcześnie. Zawody odbyły się bowiem w trudnych, niecodziennych warunkach. Na tym etapie jeszcze nie możemy mówić o układzie sił.

Czytaj również: Alfa Romeo znów w środku stawki

Pytany o postępy Williamsa od czasu testów przedsezonowych, do Grand Prix Bahrajnu, odparł: - Cóż, od testów do wyścigu minęło zaledwie około dziesięciu dni. Znaczący krok naprzód wymagałby przeprojektowania całej konstrukcji, czego oczywiście nie zrobiliśmy. To tyczy się wszystkich zespołów. Czas pokaże. Mercedes również jest w takim położeniu. Prawdopodobnie zmagali się z większa ilością problemów niż te, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w najbliższym czasie.

Drugą rundę sezonu 2021 stanowi Grand Prix Emilii Romanii, które odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia w Imoli.

- Kolejny wyścig odbędzie się w Imoli, to zupełnie inne miejsce niż Bahrajn. Można stwierdzić, że to dwa przeciwstawne miejsca naszego spektrum. W Bahrajnie jest dużo zakrętów pokonywanych przy niskiej prędkości, bardzo odsłoniętych, w wietrznych warunkach. W Imoli mamy do czynienia z łukami przejeżdżanymi z dużą prędkością, ich kąt jest znaczenie mniejszy. Do tego są osłonięte drzewami i budynkami. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest ekstremalna zmiana.

Czytaj również: Williams nie pójdzie na kompromis