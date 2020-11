Brytyjczyk zadebiutował w Formule 1 w sezonie 2019. Do królowej sportów motorowych trafił po zdobyciu tytułu w F2. W drodze do sukcesu pokonał m.in. Lando Norrisa i Alexa Albona.

Chociaż wielokrotnie pokazał się z dobrej strony, zasiada za kierownicą niekonkurencyjnego samochodu zespołu Williams. Może jedynie biernie przyglądać się, jak Norris i Albon walczą o podia, podczas gdy inni jego rówieśnicy - Charles Leclerc i Max Verstappen, wygrywali wyścigi w okresie ostatnich osiemnastu miesięcy.

Choć odczuwa frustrację, że nie może włączyć się do walki, akceptuje fakt, że osiągi samochodu są nieodłączną częścią takiego stanu rzeczy w Formule 1.

- Jako kierowca, chcesz udowodnić na co się stać i liczysz na sprawiedliwe warunki - powiedział Russell.

- Jeśli ścigasz się w Tour de France, a któryś rywal ma doskonały rower lub nawet korzysta z silnika elektrycznego, który pozwala mu na uzyskanie przewagi, to nie masz szans na podjęcie walki - kontynuował. - Stąd we mnie pojawia się ta frustracja, ale stanowi to element Formuły 1. W stawce zawsze były szybkie samochody oraz te wolniejsze. Niestety spodziewam się, że w kolejnym sezonie będzie podobnie.

Williams poczynił jednak spore postępy od zeszłego roku. Jest w stanie włączyć się do walki z Alfą Romeo i Haasem.

Russell wyraża też podekscytowanie przyszłymi zmianami w przepisach, których celem jest wyrównanie stawki.

- Mam nadzieję i sądzę, że podobnie jest w przypadku wszystkich pozostałych, że wraz z nowymi wytycznymi finansowymi i technicznymi będą mniejsze różnice między zespołami. Oby to kierowca zasiadający w kokpicie był w stanie wypracować różnicę. Teraz już chyba każdy nie może doczekać się rewolucji w F1 - podkreślił.

George Russell pozostanie w składzie zespołu Williams na sezon 2021.