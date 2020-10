Russell nie martwi się o fotel

Po tym, jak Perez stracił swoje miejsce w Racing Point na rzecz Sebastiana Vettela, wiele wskazywało na to, że dołączy do ekipy Haasa. Choć nadal nie jest to wykluczone, do gry wkroczył rosyjski oligarcha, Dmitrij Mazepin, który w amerykańskiej ekipie może umieścić swojego syna - Nikitę.

Perez skierował się więc w stronę Williamsa, który jest świeżo po zmianie właścicielskiej. Nieoficjalnie mówi się, iż Dorilton Capital najchętniej oba fotele oddałoby kierowcom mającym za sobą spore wsparcie sponsorskie, więc z dwójki George Russell i Nicholas Latifi, to ten pierwszy musiałby zrobić miejsce dla meksykańskiego kierowcy.

Pytany o całe zamieszanie podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Portugalii, Russell stwierdził:

- Mam kontrakt na przyszły sezon. Z punktu widzenia umowy, nowy właściciel nic nie zmienia. Nie rozmawiałem jeszcze z nimi na ten temat, ponieważ z mojej strony wszystko zostaje tak, jak było.

- Oni będą tutaj w ten weekend i sądzę, że atmosfera zostanie oczyszczona. Nie martwię się. W przyszłym roku będę w stawce z Williamsem. Oczywiście zawsze pojawiają się spekulacje. Media lubią tworzyć takie historie. Dyskusje są zrozumiałe, ponieważ na rynku jest wielu świetnych kierowców, którzy walczą o miejsce, jak Sergio, chłopaki z Haasa czy [Nico] Hulkenberg. Niestety, w Formule 1 nie zawsze jest miejsce dla wszystkich, którzy na to zasługują.

Russell jest protegowanym Mercedesa i był nawet łączony z miejscem w fabrycznej ekipie, które jednak ostatecznie zachował Valtteri Bottas. Anglik przyznał, że w razie obaw o przyszłość w F1, będzie polegał właśnie na niemieckim producencie.

- Jeśli pojawią się powody do obaw, i tak jestem w stałym kontakcie z chłopakami z Mercedesa. Czuję się w naprawdę uprzywilejowanej pozycji mając za sobą takie wsparcie. Na dłuższą metę sądzę, że jestem w doskonałej sytuacji.