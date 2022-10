Russell najlepiej spisał się w drugim treningu przed Grand Prix Japonii i w podsumowaniu piątkowych zajęć znalazł się na szczycie tabeli wyników, tuż przed swoim zespołowym kolegą - Lewisem Hamiltonem.

Podsumowanie sesji: Mercedesy na czele

Oba treningi rozegrano na mokrej nawierzchni. Ta zaczęła przesychać dopiero pod koniec FP2. Prognozy pogody zwiastują suche kwalifikacje i niewielkie szanse na deszczowy wyścig, więc bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze wyniki nie odzwierciedlają układu sił w dalszej części weekendu.

- Zapewne nie było to zbyt reprezentatywne na dalszą część weekendu - zaznaczył Russell. - Jednak to z pewnością dobra nauka na przyszłość. Jest szansa, że w niedzielę będzie mokro. Jeśli chodzi o jutro, wygląda na to, że będzie sucho.

- Niezależnie od wszystkiego, miło jest kończyć dzień na szczycie tabeli wyników. Na pewno poprawiliśmy się względem FP1, ponieważ wcześniej byliśmy na samym dole. Nie najgorsze popołudnie.

Pytany, o co może walczyć Mercedes w sobotniej czasówce, Russell nie umiał jasno określić celu.

- Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ponieważ jutro ma być sucho. Wydaje mi się, że jak zwykle powalczymy o pozycję w czołowej szóstce. Mam nadzieję, że pojawi się szansa na coś lepszego.

- Jednak szczerze, naprawdę nie wiem. Musimy poczekać na FP3. To dla wszystkich będzie kluczowa sesja. Spróbuję powalczyć o wysoką pozycję.

Podobną opinią podzielił się Hamilton: - Nie mam bladego pojęcia. Wyobrażam sobie, że jeśli przeschnie, Ferrari i Red Bulle będą szybkie. Ale naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że będziemy szybcy. Zresztą taką mam wiarę w każdy weekend.