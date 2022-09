George Russell ukończył czasówkę na szóstym miejscu, przegrywając piątą lokatę z Lewisem Hamiltonem i tracąc 1,3 sekundy do zwycięzcy.

Jednakże dzięki karom cofnięcia na starcie, przyznanym Hamiltonowi, Sainzowi, Verstappenowi i Perezowi, to właśnie Russell ustawi się jutro na starcie koło Ferrari Leclerca.

Jednakże Brytyjczyk ma wrażenie, że nie zapewnił sobie pozycji startowej, dzięki tempu w kwalifikacjach, w których po raz kolejny miał problemy z powtarzalnością i zrozumieniem bolidu W13.

- Nie zasługujemy na start z drugiego miejsca, po tym, co tutaj pokazaliśmy. To znów była frustrująca sesja, bo nie byliśmy w stanie znaleźć złotego środka z tym samochodem. W FP1 bolid był świetny, ale w FP2 i FP3 było już dużo gorzej. Później w Q1 znów samochód sprawiał dobre wrażenie, brakowało nam tylko paru dziesiątych do Ferrari. Q2 było już gorsze, a Q3 dużo, dużo gorsze - mówił kierowca Mercedesa.

- To jest taki motyw tego sezonu. Ustawiając się na P2 będziemy mieli lepsze tempo w wyścigu. Nie na tyle dobre, by rywalizować z Maxem, ale możemy powalczyć z Charlesem - powiedział Brytyjczyk.

Zmiany zachowania bolidu pomiędzy sesjami zbiły z tropu zarówno Russella, jak i cały zespół Mercedesa. Wszyscy w ekipie z Brackley są rozczarowani tym, że wciąż nie znaleźli rozwiązania tego problemu, mimo faktu, że upłynęła już większość sezonu.

Zdaniem Russella, Mercedes jest "na ziemi niczyjej" w kwestii osiągów w kwalifikacjach. Jednocześnie jest pewien, że samochód jest na tyle szybki, by powalczyć w nim o podium na Monzy.

Zapytany o to, czy problemy były spowodowane zmianami w ustawieniach bolidu, odpowiedział:

- Naprawdę chciałbym umieć Wam na to odpowiedzieć. Mamy najlepszych inżynierów w tej branży, pracujących dzień i noc, by zrozumieć czemu nasze osiągi są tak nierówne. Po piętnastu wyścigach nadal nie wiemy o co tutaj chodzi.

- Jest to więc trochę rozczarowujące. W każdą sobotę jesteśmy na ziemi niczyjej, ponieważ jesteśmy bardzo daleko za pierwszą dwójką, ale jednocześnie przed środkiem stawki. Przynajmniej jesteśmy szybcy w wyścigu - zakończył Brytyjczyk.