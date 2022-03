Po trzech trudnych sezonach spędzonych w Williamsie, Russell doczekał się awansu i dołączył do ekipy Mercedesa. Jego partnerem w zespole mistrzów świata konstruktorów będzie Lewis Hamilton.

Russell postrzegany jest jako wielki talent młodego pokolenia, a wielu obserwatorów uważa, iż Anglik z miejsca będzie w stanie dotrzymać tempa bardziej doświadczonemu koledze. Niektórzy przypominają też zacięte pojedynki Hamiltona z Nico Rosbergiem, zwłaszcza w 2016 roku, kiedy to Niemiec pokonał Brytyjczyka i zdobył tytuł.

Sam Russell stwierdził, że dołączenie do utytułowanego zespołu nie zmieni nic w jego podejściu do ścigania.

- Odpowiedź to nic, ponieważ to wszystkie procesy i cała wyścigowa rutyna w pierwszej kolejności zapewniły mi to miejsce - cytuje Russella serwis RacingNews365. - Będę spać tak samo, jeść tak samo, trenować tak samo. Czuję, że robiłem wszystko, co mogłem, aby dać sobie jak największą szansę na fotel w Mercedesie.

- Gdybym poczuł, że mogę zrobić więcej, postępowałbym tak samo. Wydaje mi się, iż ważne jest, by nie przesadzać i nie zmieniać zbytnio całego „systemu”, wokół którego się pracuje. Być może ktoś inny widzi to inaczej, ale ja uważam, że to działa i chcę kontynuować to, co zbudowałem przez ostatnie cztery-pięć lat.

Sezon 2022 ruszy 20 marca od Grand Prix Bahrajnu. Wcześniej w tej samej lokalizacji odbędzie się druga tura przedsezonowych testów.