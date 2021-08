Russell świetnie spisał się w sobotnich kwalifikacjach. Gdy upłynął regulaminowy czas w Q3, kierowca Williamsa znajdował się na prowizorycznym pole position. Spośród kierowców kończących swoje szybkie okrążenie wyprzedził go jedynie Max Verstappen. Russell cieszył się z sensacyjnego P2, a w pokonanym polu zostawił m.in. Lewisa Hamiltona - niewykluczone, że swojego przyszłego kolegę z Mercedesa.

Niedzielne wydarzenia - ulewny deszcz i „wyścig” za samochodem bezpieczeństwa - sprawiły, że najlepsi podczas czasówki zajęli czołowe pozycje w Grand Prix Belgii. Tym samym Russell zdobył swoje upragnione, pierwsze podium w Formule 1. Pomimo braku jakiejkolwiek rywalizacji, reprezentant Williamsa cieszył się z sukcesu.

- To nie ma znaczenia - powiedział Russell, zapytany tuż przed ceremonią podium o sposób „wywalczenia” drugiej pozycji. - Mam na myśli to, że nieczęsto zostajemy nagrodzeni za świetne kwalifikacje, a dzisiaj tak się stało.

- Jednak w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, jak przykro mi z uwagi na kibiców. Ich wsparcie było niesamowite. I oni, i my byliśmy w tej samej sytuacji. Szkoda, że nie mogliśmy rozpocząć wyścigu, ale dla mnie i dla zespołu to świetny wynik.

Russell nie po raz pierwszy błysnął w kwalifikacjach. Zwykle jednak występu w czasówce nie udawało się przekuć w dobry rezultat na długim dystansie. Teraz przyznał, że miło jest być nagrodzonym za świetną jazdę na pojedynczym okrążeniu.

- Cały zespół na to zasłużył, ponieważ w ostatnich latach włożono wiele ciężkiej pracy, a nie było żadnej nagrody, żadnego dowodu, który by to uzasadniał. Wczoraj [w sobotę] to osiągnęliśmy i teraz stoimy na podium. Mogę powiedzieć jedno - na pewno się tego nie spodziewałem w tym roku - zakończył George Russell.