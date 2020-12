Russell pośmieje się z niepowodzenia

Russell niespodziewanie „wskoczył” do samochodu Mercedesa podczas drugiego wyścigowego weekendu w Bahrajnie. 22-letnik Anglik zastąpił Lewisa Hamiltona, chorego na COVID-19. Reprezentujący na co dzień Williamsa, kierowca spisał się bardzo dobrze, a zwycięstwa pozbawiło go zamieszanie przy pit stopie oraz uszkodzona opona.

Choć Russell długo nie mógł pogodzić się z utratą szans na premierowy triumf w F1, Verstappen stwierdził, iż jego młodszy rywal pokazał formę gwarantującą dobre występy w przyszłości.

- Zawsze wiedziałem, że George może wykonać świetną pracę - powiedział Verstappen w rozmowie z telewizją Sky podczas dnia prasowego w Abu Zabi. - Jest bardzo dobrym kierowcą i mam tę świadomość odkąd byliśmy dziećmi.

- Oczywiście, przykro mi, że nie wygrał wyścigu. Od samego startu robił wszystko jak należy. Jednak i tak będzie wygrywał w przyszłości. Wydaje mi się, że za kilka lat będzie mógł się pośmiać z tego konkretnego wyścigu. Jego występ pokazuje również, jak szybkim samochodem jest Mercedes.

W Abu Zabi Russell ponownie broni barw Williamsa. W pierwszym treningu wykręcił szesnasty czas. Najszybszy był Verstappen.