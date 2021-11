Po trzech sezonach spędzonych w jednym z najgorszych samochodów w stawce, Russell będzie się mógł sprawdzić w prawdopodobnie najlepszym. Wraz z końcem tegorocznej rywalizacji Anglik opuści szeregi Williamsa i zasili ekipę Mercedesa, zastępując Valtteriego Bottasa. W Brackley partnerem Russella będzie Lewis Hamilton. Z kolei do Grove przyjdzie Alex Albon.

Capito przyznaje, że ma rozdarte serce. Z jednej strony żal mu tracić świetnego kierowcę, z drugiej cieszy się, iż Russell będzie miał szanse zabłysnąć w ścisłej czołówce F1.

- Oczywiście, smutno mi, że odchodzi - powiedział Capito na antenie Sport1. - Z drugiej strony cieszę się, ponieważ będzie częścią absolutnie czołowego zespołu. Wiele się w Williamsie nauczył i zasłużył na awans.

- Chcielibyśmy go zatrzymać, ale znaleźliśmy dobrego następcę w osobie Alexa Albona.

Pytany wprost czy Russell już w przyszłym sezonie będzie w stanie zagrozić pozycji Hamiltona, Capito odpowiedział bez wahania.

- Tak, będzie. Pracowałem z wieloma kierowcami, ale George jest naprawdę świetny, także pod względem tego, jak potrafi zmobilizować zespół. W wieku 23 lat jest już niewiarygodnie dojrzały.

- Niezwykle ważną rzeczą jest zdolność do panowania nad presją. Im większa presja, tym jest on mocniejszy. George jest wystarczająco silny psychicznie i technicznie, by naciskać Lewisa od początku. On sam też tego chce - zakończył Jost Capito.