Schumacher zgadza się, że Toto Wolff nie zakończy współpracy z Valtterim Bottasem jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu Formuły 1. Wyraził jednak opinię, że w niedalekiej przyszłości do składu ekipy z Brackley powinien trafić ich junior, reprezentujący obecnie Williamsa, George Russell.

- Musiałby jeździć wyjątkowo źle, a wcale tak nie jest - powiedział o Bottasie Schumacher, w rozmowie udzielonej dla Sky Deutschland. - Widzimy na przykładach Ricciardo w McLarenie i Pereza w Red Bullu, jak ciężko jest przystosować się do nowego samochodu.

- Jednak w perspektywie średnioterminowej, wsadziłbym Russella do Mercedesa - mówił o 23-latku. - Naprawdę uważam, że wykonałby tam lepszą robotę niż Bottas. Z powodu tych wszystkich niepowodzeń, które ma na swoim koncie, sytuacja robi się bardzo trudna dla Valtteriego.

Zdaniem Schumachera, kolejnym kierowcą, którego kariera w F1 też stanęła na rozdrożu, jest Sebastian Vettel.

- Jego zadaniem w nadchodzących wyścigach jest zdominowanie kolegi zespołowego - powiedział w odniesieniu do Vettela, którego partnerem w Astonie Martinie jest Lance Stroll. - Jako czterokrotny mistrz świata, musi to zrobić. Jeśli nie będzie wyraźnie lepszy i pomagał w rozwoju zespołu, trzeba w pewnym momencie zadać sobie pytanie, czy to jeszcze ma sens. W każdym razie nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie. Dajmy mu dwa lub trzy wyścigi.

