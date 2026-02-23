Kierowca Mercedesa jest pewien, że bolid Red Bulla pozwala na jak najlepsze zarządzanie energią i zostało to udowodnione podczas ostatnich testów na Bahrain International Circuit.

W tym roku wprowadzono szeroko zakrojone zmiany w przepisach. Jedna z największych zmian dotyczy jednostki napędowej, która jest bardziej uzależniona od energii elektrycznej, co oznacza, że ​​zarządzanie energią płynącą z akumulatorów będzie odgrywać kluczową rolę w każdym wyścigu.

Kierowcy obawiają się, że magazynowanie energii, która będzie mogła być zużyta w kluczowych momentach Grand Prix, będzie polegało m.in. na redukowaniu biegów na prostych, aby doładować akumulatory.

Max Verstappen nowe bolidy nazwał „Formułą E na sterydach”, podczas gdy Lando Norris uważa, że jazda nimi ​​to świetna zabawa. Holender zaostrzył swoją krytykę nowych przepisów, pomimo że rywale chwalą silnik Red Bulla, który po raz pierwszy zbudowali sami. Szef Mercedesa, Toto Wolff, stwierdził nawet, że to Red Bull jest punktem odniesienia dla reszty.

Chociaż komentarze te mogą mieć związek z aferą o stopień sprężania nowych silników, Russell potwierdził opinię Wolffa, mówiąc: - Wygląda na to, że są doskonale przygotowani, co było chyba dla wszystkich pewnym zaskoczeniem.

- Ale zespoły napędzane silnikami Mercedesa również poczyniły wiele ulepszeń w ciągu ostatniego tygodnia, więc ta różnica się zmniejszyła.

- Przedsezonowe testy jednak już się skończyły, a w Melbourne będziemy mieli tylko trzy godziny treningów i to jest nasz główny powód obaw - dodał.

Obawy Russella są związane m.in. z tym, że posiadający wiele prostych tor w Bahrajnie ma inną charakterystykę niż obiekt Albert Park, co oznacza, że ​​taktyka gromadzenia energii będzie się zmieniać z rundy na rundę.

- Na niektórych torach będziemy mieli znacznie bardziej ograniczone możliwości gromadzenia energii niż tutaj – powiedział w piątek w Bahrajnie kierowca McLarena, Oscar Piastri.

- To zależy od charakterystyki toru. Np. w Arabii Saudyjskiej mamy kilka prostych połączonych szybkimi zakrętami, gdzie bardzo trudno będzie gromadzić energię i to właśnie na takich torach będą występować duże różnice.

- Jeszcze inaczej będzie to wyglądać w Melbourne i jestem pewien, że dla nas wszystkich będzie to dużym wyzwaniem.

Pierwszy wyścig sezonu F1 2026, Grand Prix Australii, zostanie rozegrany 8 marca.