Kierowca Mercedesa wygrał ostatnią poranną sesję pierwszej tury testów w Bahrajnie, wyprzedzając Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena.

Russell ustanowił najszybszy czas dotychczasowych testów niecałe pół godziny po rozpoczęciu porannych przejazdów, uzyskując na miękkich oponach rezultat 1.34,075 s. Trzydzieści minut później Brytyjczyk poprawił swój własny rekord i uzyskał 1.33,918 s, dokładnie w tym samym czasie, gdy Hamilton wykręcił 1.34,209 s.

Trzeci był Verstappen z czasem 1.35,341 s, a za nim Oliver Bearman z Haasa [ 1.35,972 s] oraz Oscar Piastri z McLarena [1:36,390 s].

Franco Colapinto i Carlos Sainz zajęli odpowiednio szóste i siódme miejsce dla Alpine i Williamsa. Liam Lawson z Racing Bulls był o pół dziesiątej sekundy wolniejszy od Hiszpana, który na 84 okrążeniach tego ranka korzystał wyłącznie z opon pośrednich.

Jadący na miękkich oponach Gabriel Bortoleto z Audi miał za sobą Lance'a Strolla z Aston Martina. Kanadyjczyk stracił 4,5 sekundy do lidera, co pokrywa się z jego wczorajszą oceną osiągów nowego AMR26.

Sergio Perez ukończył dzień ze 105 okrążeniami na koncie. Valtteri Bottas zdołał przejechać zaledwie osiem okrążeń dziś rano, zanim doszło do awarii Cadillaca.

Amerykańskiemu zespołowi zajęło prawie dwie godziny rozwiązanie problemu. Fiński weteran finalnie pokonał 37 okrążeń i poprawił swój poranny wynik.

Wyniki porannej sesji:

1. Russell, 1.33,918 (78 okrażeń)

2. Hamilton, 1.34,209 [+00.291] (69 okrąeń)

3. Verstappen, 1.35.341 [+01.423] (61 okrążeń)

4. Bearman, 1.35,972 [+02.054] (70 okrążeń)

5. Piastri, 1.36,390 [+02.472] (73 okrążeń)

6. Colapinto, 1.36,874 [+02.956] (64 okrążenia)

7. Sainz, 1.37,186 [+03.268] (68 okrążeń)

8. Lawson, 1.37,238 [+03.320] (84 okrążenia)

9. Bortoleto, 1.38,251 [+04.333] (60 okrążeń)

10. Stroll, 1.38,423 [+04.505] (54 okrążenia)

11. Bottas, 1.38,772 [+04.854] (37 okrążeń)