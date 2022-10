George Russell przyznaje, że groźny moment z jego "kapryśnym" Mercedesem W13 w pierwszej sesji treningowej w Austin podkopał jego pewność siebie na dużą część weekendu F1 w Stanach Zjednoczonych.

Kierowca Mercedesa stwierdził, że wrócił do pełnej prędkości dopiero w kwalifikacjach, gdzie zajął szóste miejsce tuż za Lewisem Hamiltonem.

Obaj panowie awansują o dwa miejsca na starcie do niedzielnego wyścigu dzięki karom dla Charlesa Leclerca i Sergio Pereza. To oznacza, że bolidy Mercedesa ustawią się na na trzecim i czwartym miejscu przed linią startu.

- Start pierwszego treningu był dobry, ale potem miałem duży moment z uślizgiem i prawie się rozbiłem. To podważyło moją pewność siebie we wszystkich sesjach treningowych. Na szczęście wróciłem do normalności od pierwszego okrążenia w Q1. Sześć dziesiątych straty do pierwszego pola nie jest jednak czymś, z czego należy się cieszyć - przyznał kierowca Mercedesa.

