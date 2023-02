Mercedes cały czas znajduje się pod obserwacją podczas testów w Bahrajnie, starając się dojść do formy po problemach z 2022 roku, które spowodowały spadek zespołu na trzecie miejsce w punktacji.

Wstępne informacje zwrotne od George'a Russella i Lewisa Hamiltona są takie, że nowy bolid ma problemy z uzyskaniem odpowiedniego balansu, ale jest to o wiele łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z trudnościami w 2022 roku.

Mercedes wykonał więc krok we właściwym kierunku, chociaż Russell wyjaśnił, że prowadzenie w środku zakrętu jest najbardziej problematyczne, ponieważ bolid traci przyczepność i przeciąża opony przy wyższych temperaturach.

Zapytany przez Autosport, czy jego pragnienie dotyczące bardziej przewidywalnego samochodu zostało spełnione, Brytyjczyk odpowiedział:

- Ulepszono fazę wejścia w zakręt. Myślę, że nie jest tajemnicą, kiedy oglądasz nagrania, że mamy trochę problemów z balansem. Dużo walczymy w środku zakrętu, ale myślę, że jest to kwestia, którą łatwiej rozwiązać niż w zeszłym roku. Powiedzmy, że to "dobry" problem - przyznał Russell.

- Pod względem odczuć wydaje się, że jest to krok we właściwym kierunku. W porównaniu z tym samym okresem 12 miesięcy temu wszystko działa o wiele płynniej. Kiedy byliśmy tu w zeszłym roku, było wiele sygnałów alarmowych z dobijaniem. Nie byliśmy pewni, jak to rozwiązać, byliśmy trochę zagubieni. Teraz wszystko działało znacznie płynniej, a niezawodność była jak dotąd wysoka - dodał kierowca Mercedesa.

Poruszając kwestię problemów z balansem w modelu W14, szef Mercerdesa, Toto Wolff, powiedział, że zespół w dalszym ciągu ukrywa część swojej formy, jednak nie bagatelizuje problemów, jakie zauważył w swojej konstrukcji.

- Jest gorąco i po prostu nie znaleźliśmy odpowiednich ustawień na te warunki, co jest chyba częścią nauki z nowym samochodem. To zdecydowanie jest [niepokojące], ponieważ to nie kierowca przesadza z oponami ani nie naciska. To samochód, który nie zapewnia mu wystarczającej przyczepności z tyłu. To jest coś, co musimy rozwiązać w trakcie dzisiejszych jazd. Nadal trochę się ukrywamy - dodał Toto Wolff

Zdjęcia z porannej piątkowej sesji testowej w wykonaniu Mercedesa:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 1 / 9 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 2 / 9 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 3 / 9 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, watches the action 4 / 9 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 5 / 9 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Mercedes W14 6 / 9 Autor zdjęcia: Giorgio Piola Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 7 / 9 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 8 / 9 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 9 / 9 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images