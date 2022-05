George Russell zajął trzecie miejsce w wyścigu o GP Hiszpanii, potwierdzając lepszą formę Mercedesa. Brytyjczyk długo bronił się przed Maxem Verstappenem, który miał problemy z systemem DRS, ale ostatecznie uległ zarówno Holendrowi, jak i Sergio Perezowi. Od razu po wyścigu reporterom nasunęło się jednak pytanie - czy Mercedes powrócił?

- Chciałbym to powiedzieć, ale dzisiaj było bardzo ciężko. Dałem z siebie wszystko, aby powstrzymać Maxa, który wykonał niesamowitą robotę. I tak jestem dumny, że jesteśmy na podium. Musieliśmy na to ciężko pracować, więc to dużo znaczy dla wszystkich w Brackley i Brixworth. Dziękuję - mówił po wyścigu George Russell.

Kierowca Mercedesa w trakcie wyścigu zgłaszał problemy z chłodzeniem swojego bolidu, a w końcówce wyścigu dodatkową trudnością okazał się niski poziom paliwa, który mógł wyeliminować z dalszej jazdy zarówno Russella, jak i Hamiltona.

- Szczerze mówiąc, problemy z temperaturą bardzo nas bolały, ale kiedy miałem Red Bulla w lusterkach, to robiłem wszystko, aby utrzymać go z tyłu. To było dobre kilka okrążeń i jestem po prostu zadowolony, że mogłem wywalczyć trzecie miejsce. Dziękuję wszystkim fanom. Byli niesamowici przez cały weekend, a wsparcie dla F1 jest w tej chwili fantastyczne - cieszył się kierowca Mercedesa.

