Po spędzeniu zimy w nadziei, że uda się zniwelować stratę do Red Bulla, Mercedes znalazł się w jeszcze gorszej pozycji w otwierającym sezon Grand Prix Bahrajnu, spadając do miana czwartego najszybszego zespołu za Red Bullem, Ferrari i Astonem Martinem.

Russell wciąż kwalifikował się za samochodem każdej z tych drużyn w Dżuddzie, ustanawiając czwarty czas. Brytyjczyk był jednak podbudowany lepszymi wynikami swojego W14 po wypróbowaniu wielu eksperymentalnych ustawień.

- Jako kierowca robię wszystko, co w mojej mocy, aby popchnąć zespół do przodu. Kiedy przychodzisz na tor i jako zespół dajesz coś więcej, niż mogłeś oczekiwać, jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Jedna część mózgu jest sfrustrowana, że ​​nie walczymy o pole position i zwycięstwa, ale jako kierowca musisz po prostu skupić się na maksymalizacji osiągów - powiedział Russell.

Na początku tego tygodnia Mercedes zdecydował się zmienić swoją ścieżkę rozwoju po tym, jak szef zespołu, Toto Wolff, powiedział, że zespół zdał sobie sprawę, że trzymanie się koncepcji z sezonu 2022 było błędem.

Według Russella, Mercedesowi do pierwszej dużej zmiany pozostało jeszcze około czterech wyścigów, ale już teraz obiecuje znaleźć „większe osiągi w ciągu tygodnia niż wcześniej w ciągu miesiąca”.

- Myślę, że miną prawdopodobnie cztery wyścigi, zanim zobaczymy różnicę. Robimy już dobre kroki i myślę, że to w pewnym sensie potwierdziło błędny kierunek, w którym trwaliśmy przez zimę. Fakt, że udało nam się znaleźć lepsze osiągi w ciągu tygodnia niż przez prawie miesiąc w ciągu zimy, jest do pewnego stopnia obiecujący - zapowiedział kierowca Mercedesa.