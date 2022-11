George Russell wyprzedził Maxa Verstappena na piętnastym okrążeniu sobotniego sprintu w Brazylii, po czym odjechał od reszty stawki i zapewnił sobie start z pierwszego pola do jutrzejszego wyścigu. Brytyjczyk wykorzystał odmienną strategię Holendra, który wystartował na oponach pośrednich.

- Nie spodziewałem się, że będę miał takie tempo. Ale myślę, że to pokazuje całą ciężką pracę, jaką wszyscy wkładają i postęp, jaki poczyniliśmy jako zespół. Od Austin bolid spisuje się naprawdę świetnie. Oczywiście trudno powiedzieć, jak poradziłby sobie Max, gdyby jechał na miękkich oponach - przyznał Russell.

Czytaj również: Russell zwycięzcą sprintu

George walczył z Maxem koło w koło od dwunastego okrążenia. Jak wiadomo, jeden błąd w sprincie może oznaczać start z końca stawki do wyścigu głównego, co zdecydowanie nie jest pożądanym scenariuszem. Brytyjczyk wykonał jednak swoją pracę najlepiej, jak mógł.

- Myślę, że to trudne, ponieważ oczywiście jest to wyścig sprinterski i musisz zarządzać ryzykiem oraz potencjalną nagrodą. Więc chociaż bardzo chciałem odnieść to zwycięstwo, nie chciałem ryzykować za bardzo i skończyć bez punktów oraz startować z tyłu stawki - podsumował kierowca Mercedesa.