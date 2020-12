Hamilton we wtorek uzyskał pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem, co automatyczne wykluczyło możliwość jego startu w przedostatniej rundzie tegorocznych mistrzostw. Mercedes w zaistniałej sytuacji od razu skontaktował się z Williamsem w sprawie wypożyczenia Russella.

Russell, junior Mercedesa od 2016 roku, zastąpi Hamiltona w Grand Prix Sakhiru. Możliwy jest też start w Grand Prix Abu Zabi, jeśli siedmiokrotny mistrz świata będzie musiał opuścić również kolejny wyścig.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować naszym lojalnym partnerom z Williamsa za ich współpracę i otwartość umysłu, umożliwiając George'owi ściganie się dla Mercedesa w ten weekend - powiedział dyrektor zespołu Mercedes F1, Toto Wolff. - Rozmowy z Williamsem były pozytywne oraz pragmatyczne i były to kluczowe czynniki umożliwiające osiągnięcie porozumienia.

- Przesiadka z Williamsa do W11 nie będzie dla George'a prostym zadaniem, ale jest gotowy na to i ma konkretną wiedzę na temat tegorocznych opon i ich osiągów w samochodach tej generacji. Mamy pracę do wykonania w ten weekend, a nasze wysiłki sportowe będą w pełni skupione na Valtterim i George'em, aby zmaksymalizować zdobycz punktową zespołu.

Dla Russella będzie to doskonała szansa na zdobycie pierwszych punktów w Formule 1. Natomiast Mercedes będzie mógł porównać Brytyjczyka z ich pełnoetatowym kierowcą, Valtterim Bottasem.

- Przede wszystkim, chciałbym bardzo podziękować wszystkim w Williamsie za danie mi tej szansy - powiedział Russell. - W ten weekend będę nosił inny kombinezon wyścigowy, ale jestem kierowcą Williamsa i będę kibicował swojemu zespołowi na każdym kroku.

- Postrzegam to jako świetną okazję, aby uczyć się od najlepszego zespołu w stawce i wrócić jako lepszy kierowca, z jeszcze większą energią i doświadczeniem, które pomogą Williamsowi. Wielkie podziękowania również dla Mercedesa za okazane zaufanie - dodał.

Miejsce Russella w Williamsie zajmie rezerwowy ekipy z Grove - Jack Aitken.

Aitken miał już okazję jeździć samochodami F1 Renault i Williamsa. Zaliczył też trening przed tegorocznym Grand Prix Styrii. Obecnie reprezentuje Camposa w Formule 2, na rundę przed końcem mistrzostw jest sklasyfikowany na czternastej pozycji. W zeszłym roku w F2 był piąty.