Russell zatęskni za Kubicą

Reprezentanci Williamsa w przyszłotygodniowym Grand Prix Abu Zabi po raz ostatni wystąpią w jednych barwach. Kubica już we wrześniu ogłosił, że wraz z końcem bieżącego sezonu pożegna się z brytyjską ekipą. Russell z kolei spędzi w Grove minimum kolejny rok.

21-letni Brytyjczyk przyznał, że będzie mu brakowało w zespole doświadczonego kolegi.

- Mamy świetne relacje z Robertem - powiedział Russell. - Dobrze się dogadujemy. Jest niesamowicie pogodnym facetem i ma olbrzymią wiedzę techniczną.

- Wiele się od niego nauczyłem m.in. jak rozmawia z inżynierami i jakich wskazówek im udziela. Pokazało mi to, że mam jeszcze co poprawiać, by być jeszcze lepszym kierowcą.

Kubica, który wciąż nie ogłosił swoich planów na 2020 rok, łączony jest z posadą kierowcy rezerwowego w jednym z zespołów Formuły 1. Do tej pory „faworytem” do zakontraktowania 35-latka była ekipa Haasa. Według GP Today Polak ma trafić jednak do Racing Point, a ścigać się będzie w serii DTM.