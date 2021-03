Sezon 2021 będzie trzecim dla 23-letniego Russella spędzonym w F1 w Williamsie, ale poznał też już smak reprezentowania najlepszego zespołu, kiedy w zeszłym roku w Grand Prix Sakhiru zastąpił w Mercedesie Lewisa Hamiltona.

- Kiedy jeździł Mercedesem w zeszłym roku, to katapultowało jego pewność siebie jeszcze bardziej w górę - powiedział Capito.

- To otwarty gość, wymagający kierowca wobec zespołu. Jest prawdziwym profesjonalistą, co rzadko zdarza się w tym wieku. Jestem pewien, że pewnego dnia zostanie mistrzem - kontynuował ocenę juniora Mercedesa.

Siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton ma umowę z Mercedesem ważną tylko na sezon 2021, podobnie jak drugi z kierowców zespołu, Valtteri Bottas. Szef ekipy niemieckiego producenta - Toto Wolff jest otwarty na współpracę z Russellem w przyszłości.

Na pytanie, czy Williams szykuje się do rozstania z Russellem, Capito odparł: - Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja i czy pozostanie w Williamsie w przyszłym roku. To w dużej mierze zależy od perspektyw Mercedesa na sezon 2022, w kontekście zmiany przepisów, ale również rozwoju naszej ekipy.

W odniesieniu do swojego powrotu do F1, Capito przekazał: - Nie mogłem odmówić. Praca dla Williamsa stanowi dla mnie świetne wyzwanie i zaszczyt. Przejęcie zespołu od rodziny Williamsów to szczególne zadanie.

Czytaj również: Haas F1 postanowił zaryzykować