Russell zyskał na pojedynkach z Vettelem

Williams, choć ponownie zakończył sezon na ostatnim miejscu w tabeli konstruktorów, zaliczył spory progres względem 2019 roku. Z kolei Ferrari zaliczyło ogromny regres. W rezultacie Russell i Vettel nierzadko walczyli w tej samej części stawki.

Russell uważa, że obserwacja reakcji Vettela oraz bezpośrednie pojedynki były przydatną nauką i cenną lekcją na przyszłość.

- Zdecydowanie poprawiłem się jako kierowca wyścigowy, ponieważ przez cały sezon toczyliśmy zacięte bitwy z Alfą Romeo, Haasem, no i Vettelem - powiedział Russell w rozmowie z Motorsport.com. - Sebastian jest prawdopodobnie kierowcą, z którym walczyłem najczęściej.

- Kiedy myślę o Nurburgringu, Mugello, o Austrii na początku roku… Może i nawet w Abu Zabi było kilka okrążeń walki. Może Portimao? Może Imola? Po prostu prawie zawsze byliśmy blisko siebie na torze. Gdybyś powiedział mi w połowie 2019 roku, że tak będzie, pomyślałbym, iż jesteś szalony.

- Takie doświadczenie, walka koło w koło, bardzo mi pomogło. Jest inaczej niż w juniorskich seriach. Tutaj [w F1] docisk jest olbrzymi. Kiedy go tracisz, samochód zupełnie się zmienia. Nauczyłem się, jak sobie z tym poradzić. Pomogło mi to, gdy wskoczyłem do Mercedesa.

Dzięki świetnym występom w kwalifikacjach, Russell w trakcie wyścigów nierzadko był na pozycji wyższej, niż wskazywała na to forma samochodu. Spytany, w jakim obszarze musi się poprawić przed sezonem 2021, odpowiedział:

- Często byliśmy wyżej niż nasze „normalne” lokaty i walczyliśmy z szybszymi samochodami. Zwykle jest to trudne, ponieważ najczęściej skupiasz się na defensywie. Tylko raz byłem na froncie i atakowałem - w Mercedesie.

- Pozostaję realistą, ponieważ wciąż mamy jeden z dwóch najwolniejszych bolidów. Wyścigi zawsze będą trudne, ponieważ brakuje nam przyczepności. To detale i ciągle pracujemy nad poprawą - zakończył George Russell.