Russell wygrał dwie ostatnie rundy Virtual GP. Wirtualne rozgrywki wprowadzono na czas oczekiwania na rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw F1.

Powyższe rezultaty postawiły go na czele nieoficjalnej punktacji, przed Charlesem Leclerkiem. Do tego zyskał mnóstwo fanów na swoim kanale Twitch, gdzie transmituje wirtualne rozgrywki.

- W pewnym sensie tak - opowiedział Russell, zapytany w wywiadzie dla Sky Sports F1, czy jego sukces w e-sporcie przysporzył mu sławy.

- Zdobyłem większy rozgłos po wygraniu wirtualnego wyścigu niż po jakimkolwiek pojedynczym starcie w Formule 1 w zeszłym roku, gdy docierałem do mety na końcu stawki.

- Robię wszystko, co mogę, aby pokazać ludziom, na co mnie stać. Starałem się w zeszłym sezonie i będę chciał to kontynuować w tym roku - dodał.

Russell, którego ostatnie zwycięstwo w prawdziwych wyścigach miało miejsce w Formule 2 w Abu Zabi w 2018 roku, przyznał, że zapomniał już, jak smakuje pierwsze miejsce, do chwili wirtualnych rozgrywek.

- Czułam się świetnie i szczerze mówiąc, zapomniałam, jaki to jest szum w chwili zwycięstwa i chociaż jest to właściwie wirtualna rozgrywka i walka z kolegami, wygrywanie jest fajne - dodał Russell.

- Nie spodziewałem tego przed dołączeniem do simracingu, więc zdecydowanie cieszę się - przyznał. - Najpierw zacząłem robić to dla zabawy, próbując zapewnić trochę rozrywki zagorzałym fanom F1, którzy tęsknią za wyścigami, a wkrótce potem okazało się, że rywalizacja jest naprawdę na wysokim poziomie.

- Nie chodziło o samo uczestnictwo. Chciałem wygrać. W pierwszym wyścigu miałem trochę kłopotów, ale potem włożyłem w to więcej pracy - zakończył.

