Ferrari tradycyjnie organizuje kilkudniowe testy pod koniec stycznia dla swoich zawodników F1 i wybranych juniorów. Do jazd na własnym obiekcie we Fiorano podstawia bolidy w starszych specyfikacjach, na co pozwalają przepisy.

Szwarcman wsiadł za kierownicę samochodu Ferrari z 2021 roku, SF21 i pokonał 87 okrążeń w zimnych i głównie mokrych warunkach.

Wicemistrz Formuły 2 z 2021 roku, będzie w tym sezonie dzielił z Antonio Giovinazzim rolę rezerwowego Scuderii.

Będzie ścigał się do tego w GT World Challenge Europe Endurance Cup. Zasiądzie za kierownicą nowego 296 GT3, w którym będzie zmieniał się z Alessio Roverą i Nicklasem Nielsenem.

We Fiorano dzisiejszej pracy zespołu przyglądało się troje „uczniów” Akademii Kierowców Ferrari, Maya Weug i Aurelia Nobels oraz Arthur Leclerc.

Jeśli chodzi o regularnych kierowców stajni z Maranello, Carlos Sainz pojeździ w środę, a Charles Leclerc przejmie SF21 w czwartek.

Jeszcze nienazwany bolid Ferrari na sezon 2023 ma zostać zaprezentowany 14 lutego.

AlphaTauri również było w akcji we wtorek. Przebywali na torze w Imoli. Do AT02 wskoczył Yuki Tsunoda.

Zdjęcia z testów:

Robert Szwarcman, Ferrari 1 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Robert Szwarcman, Ferrari 2 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Robert Szwarcman, Ferrari 3 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Robert Szwarcman, Ferrari 4 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari