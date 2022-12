Szef zespołu Haas w F1, Gunther Steiner, uważa, że ​​zespoły coraz bardziej niechętnie podejmują ryzyko w odniesieniu do zatrudniania debiutantów z powodu braku możliwości testowania.

Ponieważ ekipa Haasa dokonała znaczącej zmiany w swojej polityce dotyczącej kierowców, odchodząc od młodzieży i przechodząc na bardziej doświadczone nazwiska, Steiner ma jasność co do trudności, z jakimi borykają się zespoły przy wyborze kierowców.

Po poczuciu, że zestawienie Nikity Mazepina i Micka Schumachera w 2021 roku był dobrą opcją na długoterminową przyszłość, Haas poszedł w zupełnie innym kierunku na sezon 2023.

Zarówno Mazepin, jak i Schumacher zostali już odrzuceni, a Haas zamiast tego będzie miał duet weteranów - Kevina Magnussena i Nico Hulkenberga.

Mick Schumacher uważał, że brak testów w F1 oznaczał, że nowicjusze stanęli w obliczu trudnej walki o postęp w sporcie z bardziej doświadczonymi rywalami. Jest to stanowisko, z którym zgadza się sam Steiner.

- Przeskoczył prosto z F2 do wyścigów w F1, ponieważ nie ma testów. Cofnęliśmy się, aby pozyskać kierowcę, który nie ścigał się w pełnym wymiarze przez trzy lata, ponieważ wybierając młodych kierowców podejmujemy duże ryzyko. McLaren bierze Piastriego, ale nikt nie wie, jak dobry będzie w F1. Był bardzo dobry w F3 i F2, ale to wciąż duży krok. Nie powiedziałbym, że to duży problem, ale jest to pytanie, ile ryzyka chcesz podjąć, aby wsadzić nowicjusza do bolidu - opowiedział Steiner.

Podczas gdy zespół Haasa dokonał kompletnej zmiany w swoim podejściu do rodzaju kierowcy, jakiego chce widzieć w swoim bolidzie, Gunther Steiner nie uważa, że ​​popełniono błąd, wybierając debiutantów w 2021 roku.

- Absolutnie nie. Dwa lata temu byliśmy w innej sytuacji, a teraz jesteśmy w innej. Myślę, że w F1 jesteśmy teraz w znacznie lepszej sytuacji niż dwa lata temu, kiedy musieliśmy znaleźć rozwiązania, aby kontynuować ściganie - przyznał szef Haasa.