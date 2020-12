Sainz bez kary, McLaren na P3

McLaren przystępował do wyścigowego weekendu w Abu Zabi ze stratą dziesięciu punktów do Racing Point. Ekipa z Silverstone postanowiła wymienić elementy jednostki napędowej w samochodzie Sergio Pereza, spychając Meksykanina do ostatniego rzędu na starcie wyścigu. Żegnający się z zespołem kierowca odpadł na skutek awarii.

Dzięki postawie Lando Norrisa i Carlosa Sainza, McLaren mógł dopisać sobie osiemnaście oczek. Racing Point tylko jedno, za dziesiąte miejsce Lance’a Strolla. Szósta pozycja Sainza opatrzona była jednak znakiem zapytania. Sędziowie prowadzili dochodzenie. Hiszpan mocno zwolnił przed wjazdem do alei serwisowej i przyblokował Strolla. Otmar Szafnauer, szef ekipy z Silverstone, grzmiał, że w przypadku Kanadyjczyka zmieniło to losy wyścigu.

Choć nawet surowa kara czasowa nie zmieniłaby układu tabeli wśród konstruktorów, wyniki pozostawały nieoficjalne.

Podejrzewano, że Sainz chciał uniknąć ewentualnego oczekiwania na wolne stanowisko. Chwilę przed nim u mechaników pojawił się Norris. Sędziowie uznali Sainza za niewinnego. Hiszpan faktycznie zwolnił nieco poniżej limitu - wynoszącego 80 km/h - jednak uczynił to jedynie na chwilę, po czym przyspieszył, osiągając maksymalną dozwoloną prędkość. Podobnie uczynił m.in. Sebastian Vettel.

Sędziowie wysłuchali zapisu komunikacji radiowej. Zespół nie instruował Sainza, by ten opóźniał wjazd na stanowisko. Stwierdzono również, że nie zakłócił w istotny sposób przejazdu przez aleję serwisową w wykonaniu Kanadyjczyka.

McLaren zajął trzecie miejsce wśród konstruktorów, wyprzedzając Racing Point o siedem punktów.