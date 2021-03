Hiszpan w tym roku debiutuje w Ferrari. Zimą spędził dużo czasu w Maranello przygotowując się do mistrzostw i poznając zespół. Jednak zaledwie trzy dni testów przedsezonowych, które ruszą już w piątek, to mocno ograniczony czas na nabranie dobrej prędkości, szczególnie w przypadku zawodników zmieniających ekipy.

Ferrari starało się jak najbardziej pomóc Sainzowi w integracji z zespołem i w poznaniu jego sposobu działania. Zorganizowali dla niego prywatne testy w starszych samochodach F1. Dużo czasu poświęcono na pracę w symulatorze.

Binotto bardzo chwali Sainza, ale nie spodziewa się, aby jego kierowca był w pełni zgrany z zespołem na pierwszy wyścig.

- Trzy dni testów zimowych to niewiele - powiedział Binotto. - Wiemy, że dla Carlosa będzie to wyzwanie. Zorganizowaliśmy dla niego kilka sesji we Fiorano, z użyciem starszych bolidów. Sądzę, że każdy pojedynczy kilometr, który przejechał w naszych samochodach, jest dla niego ważny, aby zintegrować się z zespołem oraz przyzwyczaić się do naszych procedur.

- Przyznam, że Carlos poczynił postępy i świetnie się zintegrował. Jego opinie o samochodzie przekazywane inżynierom były dobre. Prędkość, jaką pokazał na torze, też była w porządku, coraz lepsza z dnia na dzień.

- Potrzebuje jeszcze trochę czasu. Nie oczekujemy, że będzie w stu procentach zintegrowany na początek sezonu, ale każdy dzień jest ważny. W każdym razie wierzę, że będzie gotowy. Jeśli nie w stu procentach, to na pewno blisko tego poziomu. Koniec końców nie jest debiutantem. Jest profesjonalnym kierowcą, ma za sobą kilka sezonów w F1. Poradzi sobie - podkreślił.

