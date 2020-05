Button „ostrzega” Ferrari, ponieważ kierowca z Madrytu da z siebie wszystko, aby walczyć o tytuły w Formule 1.

Jeśli ktokolwiek pomyślał, że Sainz przejdzie do Ferrari, aby grać drugie skrzypce u boku Charlesa Leclerca, Brytyjczyk ma odpowiedź na takie opinie. Widzi przyszłego reprezentanta włoskiej ekipy [red. od sezonu 2021] jako głodnego zwycięstw i wierzy, że będzie w stanie walczyć o najwyższe laury.

- Jeśli Binotto sięgnął po Carlosa, bo uważa go za utalentowanego zawodnika, ale nie wyciśnie ostatnich potów z Charlesa, to raczej źle postąpi - uznał Button. - Uważam bowiem, że Carlos jest zwycięzcą, tak jak jego ojciec. Chce przywieźć do domu mistrzostwo. Jeśli Binotto starał się mieć jedynie miłą atmosferę w zespole, w takiej sytuacji postawił na złą osobę.

Z drugiej strony Jenson jest nieco zdziwiony boomem na rynku transferowym jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Ponadto twierdzi, że gdyby był to „normalny” rok, a Sebastian Vettel sprostałby oczekiwaniom, historia byłaby inna.

- To dziwne czasy, od miesięcy nie widzieliśmy samochodów Formuły 1 w akcji, a dokonywanie wyborów kierowców w okresie, kiedy nie rywalizują, jest dość niezwykłe - dodał Brytyjczyk.

- Zwykle w środku sezonu można zobaczyć, jak każdy z nich sobie radzi, aby podjąć najlepszą decyzję. Vettel może odnieść cztery lub pięć zwycięstw i jestem pewien, że wybór byłby wtedy inny - zakończył.