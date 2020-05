Ferrari potwierdziło we wtorek rano, że czterokrotny mistrz świata Vettel odejdzie z zespołu pod koniec 2020 roku. Obydwie strony zgodziły się, że będzie to dla nich najlepsze rozwiązanie.

Ferrari szybko zabrało się do pracy przy zakontraktowaniu nowego zawodnika. Źródła Motorsport.com wskazują, że umowa już została zawarta z obecnym kierowcą McLarena - Sainzem.

W najbliższych dniach spodziewane jest oświadczenie Ferrari z potwierdzeniem Sainza jako nowego kolegi zespołowego Charlesa Leclerca od 2021 roku.

Będzie to oznaczało awans dla 25 letniego Sainza, który zachwycił w swoim pierwszym sezonie z McLarenem w 2019 roku, zdobywając pierwsze podium od prawie sześciu lat. Udało się to w Grand Prix Brazylii.

McLaren dość wcześnie rozpoczął rozmowy z Hiszpanem w sprawie przedłużenia obecnego kontraktu, który miał wygasnąć pod koniec 2020 roku.

Jednak brytyjski zespół stoi obecnie w obliczu zmiany składu na sezon 2021, gdy Sainz przeniesie się do Ferrari. Zarówno Vettel, jak i obecny kierowca Renault, Daniel Ricciardo, są powiązani z tym ruchem.

Oczekiwano, że Ricciardo przyciągnie zainteresowanie Ferrari, aby zastąpić Vettela, ale obecnie uważa się, że jest na dobrej drodze do przejścia do McLarena.

Kompletując skład na sezon 2021 z Sainzem i Leclerkiem, Ferrari zakończy również wszelkie spekulacje, że Lewis Hamilton mógłby zaszokować opuszczając Mercedesa.

Zamknęłoby to również możliwą opcję dla kolegi z zespołu Hamiltona, Valtteriego Bottasa, który będzie musiał skupić się na utrzymaniu swojego miejsca w obecnej ekipie, aby pozostać na czele stawki.

Przejście Sainza do Ferrari będzie dużym krokiem w jego karierze, która mocno przyspieszyła od czasu odejścia z Toro Rosso pod koniec 2017 roku.

Sainz, wychowanek juniorskiego programu Red Bulla, zdobył tytuł w Formule Renault 3.5 w sezonie 2014, a w następnym roku awansował do F1 współpracując z Maxem Verstappenem.

Dobrze spisywał się w Toro Rosso, prowadząc zespół po nagłym przejściu Verstappen do Red Bulla na początku 2016 roku. Wtedy zainteresowało się nim Renault. Spędził u nich sezon 2018, zanim przeniósł się do McLarena po przybyciu Ricciardo do Enstone, podpisując wieloletni kontrakt po raz pierwszy w swojej karierze.

Oprócz nawiązania bliskich relacji z kolegą z zespołu Lando Norrisem, Sainz zaimponował za kierownicą, gdy zajął szóste miejsce w mistrzostwach, pokonując zawodników ze środka stawki.

Doprowadził także McLarena do czwartego miejsca w mistrzostwach konstruktorów, co jest najlepszym wynikiem brytyjskiej ekipy od 2012 roku.