Dzięki wyjazdowi samochodu bezpieczeństwa - spowodowanemu wypadkiem Yukiego Tsunody - Sainz znalazł się tuż za plecami Verstappena, a dodatkowo miał świeższe opony. Hiszpan i Holender stoczyli pojedynek na dystansie szesnastu okrążeń.

Ten pierwszy cały czas był w zasięgu DRS, jednak nie zdołał przeprowadzić skutecznego ataku i musiał zadowolić się drugą pozycją. Brakowało prędkości maksymalnej oraz lepszej przyczepności na wyjściu z nawrotu poprzedzającego długą prostą toru w Montrealu.

- Jechałem „flat-out” - zapewnił Sainz. - Na hamowaniu nie zostawiałem nawet centymetra, który by mnie dzielił od ścian. Robiłem wszystko, co możliwe z baterią. Próbowałem wszystkiego, aby wyprzedzić Maxa.

- Jednak dzisiaj nie mieliśmy po prostu wystarczającej przewagi tempa, by odpowiednio zbliżyć się do niego w nawrocie, a potem trochę wytrącić z linii w szykanie. Pozytywem jest to, że byliśmy szybsi przez cały wyścig. Po prostu potrzebowaliśmy troszkę więcej, aby wyprzedzić.

Ferrari nie miało ostatnio najlepszej passy, więc Sainz podkreślił zadowolenie z powodu formy F1-75 oraz możliwości walki z Verstappenem do ostatniego okrążenia.

- Jestem szczególnie zadowolony z tempa w wyścigu i ze sposobu, w jaki wywieraliśmy presję na Maxie. Momenty na pit stopy również były odpowiednie.

- Szczerze mówiąc, próbowaliśmy wszystkiego i byliśmy dzisiaj bardzo blisko wygranej. Zachowam te pozytywy i spróbuję następnym razem - podsumował Carlos Sainz.