Nowy tor w Arabii Saudyjskiej charakteryzuje się kilkoma długimi prostymi, gdzie prawdopodobnie będzie królować Mercedes. Możliwe, że zobaczymy tam również wiele manewrów wyprzedzania w środku stawki.

Cały czas toczy się walka o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów między McLarenem a Ferrari. Bolidy włoskiej ekipy radziły sobie na torach z wysokim dociskiem. Zespół z Woking natomiast preferuje obiekty, gdzie nie trzeba tak dużo przyczepności.

Oprócz tego tempo zwiększyło Alpha Tauri oraz Alpine. Dlatego kierowca Ferrari, Carlos Sainz uważa, że walka w ten weekend może być niezwykle wyrównana.

- Ostatnie kilka torów są wielkimi niewiadomymi, ponieważ ich nie znamy. Tor w Dżuddzie wydaje się być bardzo szybki. Patrząc na poprawę osiągów samochodów ze środka stawki, możliwe, że będziemy mieć zaciętą rywalizację - tłumaczy.

- Tor w Abu Dhabi, dzięki nowym zmianom wydaje się jeszcze szybszy. To będą trudne wyścigi, jednak pracujemy nad tym, abyśmy utrzymali naszą dobrą pozycję.

Ferrari ma obecnie 39,5 punktową przewagę nad McLarenem w walce o trzecią lokatę. Sytuacja wygląda obiecująco dla włoskiego zespołu, jednak szef ekipy Mattia Binotto pozostaje ostrożny w tej kwestii.

- Jeśli spojrzę na to, gdzie byliśmy w zeszłym roku, myślę, że możemy być zadowoleni z obecnej sytuacji. Zrobiliśmy, co mogliśmy stosując się do obecnych przepisów - stwierdził.

- Uważam, że poczyniliśmy ogromne postępy. Trzecie miejsce byłoby wspaniałym podsumowaniem naszej ciężkiej pracy, jednak mam świadomość, że przed nami jeszcze dwa wyścigi - zakończył.