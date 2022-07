Carlos Sainz najlepiej spisał się w czasówce do Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziesiątej rundy sezonu Formuły 1 2022.

Hiszpan, zaskoczony wynikiem, swoje najlepsze kółko pojechał w samej końcówce sesji sięgając po pierwsze pole position w karierze. Kierowca Ferrari pokonał Maxa Verstappena, który mimo kilku przygód dominował w Q3, poprawiając się z okrążenia na okrążenie.

Z drugiej linii do wyścigu będą ruszali Charles Leclerc i Sergio Perez.

Czytaj również: Przeciętne okrążenie Sainza

Kwalifikacje rozpoczęły się na mokrym torze, a obawiając się pogorszenia warunków, do akcji natychmiast ruszyła cała stawka, z wyjątkiem kierowców Alpine, którzy opuścili swoje boksy nieco później. Wszyscy korzystali z opon przejściowych. Wbrew wcześniejszym obawom, aura zaczęła się nieco poprawiać, co przekładało się również na coraz lepsze czasy okrążeń na przesychającym torze. Czołową dziesiątkę tej części czasówki utworzyli Verstappen (1:39.121), Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Zhou, Bottas, Norris i Alonso. Dalej byli Gasly, Ocon, Tsunoda, Ricciardo i Latifi. Q1 natomiast nie ułożyło się po myśli duetów Haas F1 oraz Astona Martina. Z dalszym awansem o osiem setnych sekundy rozminął się również Alex Albon, który mocno wierząc w poprawki Williamsa nie krył rozczarowania tym wynikiem. Znalazł się tuż za partnerem z ekipy Nicholasem Latifim, który po raz pierwszy w tym sezonie awansował do drugiego segmentu kwalifikacji. Vettel również był bardzo mocno zawiedziony, gdyż pierwszy raz w karierze odpadł w tej części kwalifikacji na obiekcie w Northamptonshire.

Q2 rozpoczęło się również w deszczowej aurze. Do tej sesji natychmiast z alei serwisowej ruszyła stawka piętnastu zawodników.

Na pięć minut przed końcem jazd warunki na Silverstone robiły się coraz gorsze i ciężko było o poprawę czasów. Z rezultatem 1:40.655 prowadził Verstappen. Za sobą miał Hamiltona (+0,407s), Leclerca (+0,592s), Sainza (+0,947s), Russella (+1.070s), Norrisa (+1,166s), Alonso (+1,554s), Pereza (+1,858s), Zhou (+1,985s) i Latifiego (+2,618s), który sprawił ogromną niespodziankę dalej awansując do Q3. Zjeżdżając już do boksu kierowca Williamsa otrzymał przez radio gratulacje od samego szefa ekipy Josta Capito.

W strefie spadkowej znaleźli się Gasly, Bottas Tsunoda, Ricciardo i Ocon, którzy w tych okolicznościach nie mieli szans na poprawienie swoich rezultatów przy kolejnych podejściach i pożegnali się z dalszą walką o pola startowe.

Na początku Q3 kierowcy otrzymali informację, że w połowie tego segmentu ma zacząć padać mocniejszy deszcz.

Tor na początku finałowej rozgrywki oczywiście pozostał mokry, gdy Leclerc ustawił poprzeczkę na 1:50.297, a Verstappen obrócił się na swoim pierwszym mierzonym okrążeniu. Guanyu na krótko pojawił się na czele tabeli z czasem 1:49.454, zanim Alonso na używanych przejściówkach zanotował 1:46.227.

Sainz ustanowił 1:46.098, a po chwili Leclerc pokonał go wykręcając 1:44.844. Verstappen następnie wskoczył na drugą lokatę pomimo szerokiego wyjazdu na krawężniki w zakręcie Club, po czym poskładał atomowe okrążenie 1:42.996. Leclerc widniał wówczas na drugiej pozycji, ustępując o ćwierć sekundy Holendrowi i zaledwie 0,004s przed Hamiltonem.

Gdy warunki na torze jednak się poprawiły, Sainz i Leclerc zmieniali się na czele tabeli, zanim Verstappen podniósł poprzeczkę z wynikiem 1:41.055.

Jednak gdy pojawiła się już flaga w szachownicę Sainz zaskoczył czasem 1:40.983, Verstappen nie zdołał poprawić się po raz kolejny, na swoim ostatnim okrążeniu, a Leclerc zaliczył obrót. Sergio Perez ostatecznie był czwarty, przed Hamiltonem, Norrisem, Alonso, Russellem, Zhou i Latifim.

WYNIKI