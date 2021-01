Hiszpan po dwóch latach współpracy z McLarenem, od tego roku będzie reprezentował w królowej sportów motorowych ekipę z Maranello. W ramach przygotowań do sezonu 2021 w ostatnich tygodniach spędził dużo czasu w fabryce zespołu, sporo pracował również w symulatorze.

Natomiast pierwszy raz bolidem F1 Ferrari pojeździ już w przyszłym tygodniu podczas prywatnych testów we Fiorano. Zasiądzie za kierownicą SF71H z sezonu 2018.

Sainz pojawi się na torze prawdopodobnie w środę i czwartek, wraz z kolegą zespołowym Charlesem Leclerkiem, jeśli Monakijczyk uzyska negatywny wynik na obecność Covid-19. Leclerc bowiem na początku miesiąca zaraził się koronawirusem.

Dla Sainza będzie to pierwsza okazja do pracy na torze, z inżynierami Ferrari, co jest cennym doświadczeniem, mimo że przy wykorzystaniu prawie trzyletniego bolidu.

Całą sesja testowa Ferrari we Fiorano zapowiada się intensywnie, gdyż potrwa aż pięć dni. Pojeżdżą też ich juniorzy, Robert Szwarcman i Marcus Armstrong, poczynając od poniedziałku. Możliwe, że pojawią się Giuliano Alesi i Callum Ilott.