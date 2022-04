Po udanym piątku, sobota okazała się dla Sainza pechowa. Hiszpan zgodnie z oczekiwaniami awansował do finałowego segmentu kwalifikacji. Jednak jego pierwsze - całkiem dobre - okrążenie nie zostało zaliczone, ponieważ ukończył je kilka sekund po wywieszeniu czerwonej flagi.

Drugą próbę skomplikował opóźniony wyjazd z garażu. F1-75 nie chciał odpalić na czas. Zdekoncentrowany Sainz był dopiero dziewiąty.

W wyścigu komplikacje pojawiły się już na starcie. Sainz stracił kilka pozycji.

- Ponownie mieliśmy problem z kierownicą, podobny do tego z wczoraj - meldował Sainz. - Kilka przycisków nie działało. Musieliśmy zmienić kierownicę, co oznaczało, że nie była ona idealnie ustawiona na starcie i przez to uruchomiliśmy system zapobiegający zgaszeniu silnika.

Pogoń za czołówką i cały wyścig szybko się dla Hiszpana zakończyły. Sainz wyjechał na trawę, próbując wyprzedzić Micka Schumachera, a następnie zagrzebał się w żwirze.

- Straciłem i chciałem odrobić pozycje podczas trzech pierwszych okrążeń. Ewidentnie popełniłem błąd, kiedy opony nie były jeszcze gotowe, by wyprzedzać. Źle oceniłem przyczepność i popełniłem błąd, który spowodował wycofanie.

- Niezbyt dobrze. Nie byłem perfekcyjny w ten weekend. Jako zespół również nie spisaliśmy się idealnie i musimy przeanalizować, co zrobiliśmy źle.

Sainz uważa, że gdyby nie problem na starcie mógłby dojechać na czwartej pozycji, a przy lepszych kwalifikacjach spokojnie by walczył o zwycięstwo.

- Z pewnością z tym samochodem, najgorszy scenariusz mógł dać czwarte miejsce. Bez wczorajszych i dzisiejszych problemów powinniśmy walczyć o wygraną.

- Wyjazd z zerowym dorobkiem jest rozczarowujący. Musimy być perfekcyjni jako zespół, a w ten weekend tak nie było - podsumował trzeci kierowca aktualnej tabeli.