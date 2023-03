W ubiegłym roku podczas inauguracji sezonu na Bahrain International Circuit włoska stajnia cieszyła się z dubletu. Teraz już po kwalifikacjach, w których Red Bull zablokował pierwszy rząd, było jasne, że o powtórkę nie będzie łatwo.

Końcowy wynik okazał się jednak sporym rozczarowaniem. Carlos Sainz dojechał czwarty. Hiszpana poza dwoma RB19, wyprzedził jeszcze Fernando Alonso z Astona Martina. Charles Leclerc odpadł po elektrycznej usterce w jednostce napędowej.

Zarówno przedstawiciele Ferrari, jak i Red Bulla przestrzegają przed wyciąganiem jednoznacznych wniosków po weekendzie w Bahrajnie, wskazując na wyjątkowe warunki panujące na torze, przede wszystkim mocno zużywającą opony nawierzchnię.

Sainz pozostaje optymistą i wierzy, że Ferrari powalczy z Red Bullem już w najbliższy weekend w Arabii Saudyjskiej.

- Asfalt w Dżuddzie jest zupełnie inny - powiedział Sainz. - Ograniczenia jeśli chodzi o tylne opony nie są tak duże. Jesteśmy więc przekonani, że sytuacja będzie odmienna podczas kolejnych wyścigów.

- Bahrajn to ekstremum, jeśli chodzi o zużycie ogumienia no i to dopiero jeden wyścig. Jestem pewny, że na następnych torach będziemy lepsi, ale w Bahrajnie właśnie na to nas było stać.

Znaczące zużycie tylnych opon było bolączką ubiegłorocznego SF75. Sainz przyznaje, że SF23 „odziedziczył” ten problem, a rozwiązania jeszcze nie znaleziono.

- Jest tak samo źle, jak w ubiegłym roku. Sęk w tym, że dwa pozostałe zespoły, czyli Red Bull i Aston, znalazły coś, dzięki czemu mają o połowę mniejszą degradację.

Pierwszy trening przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej ruszy o godzinie 14:30 polskiego czasu.

