Hiszpan wykonał bardzo dobrą pracę w sobotnim sprincie na Interlagos, ustępując tylko George'owi Russellowi na dystansie 24 okrążeń. Kierowca Ferrari, jadący na miękkich oponach, w końcówce miał problemy z degradacją ogumienia, ale udało mu się utrzymać drugą lokatę.

- Zwykle mamy trochę większą degradację opon od naszych rywali i widziałem, że naciskają dość mocno. Udało mi się odzyskać kilka pozycji na starcie i na kilku pierwszych okrążeniach, walcząc z Maxem i George'em. Musiałem być agresywny, ponieważ jutro przyjmę karę i myślę, że drugie miejsce to dzisiaj maksimum. Byłem zadowolony z wyścigu i z tempa - komentował Sainz.

Sainz doprowadził do kontaktu z Maxem Verstappenem, wyprzedzając Holendra w pierwszym zakręcie. Tylne koło w bolidzie Ferrari zetknęło się z przednim skrzydłem Red Bulla, przez co jego fragment odpadł z bolidu dwukrotnego mistrza świata.

- To było na granicy. Musiałem naprawdę mocno wjechać w pierwszy zakręt, aby go wyprzedzić. Z Red Bullem albo agresywnie hamujesz, albo ich nie wyprzedzasz, ponieważ są tak szybcy na prostych, że naprawdę musisz się postarać. Przykro mi, że doprowadziłem do kontaktu, ale takie są wyścigi i czasami musisz spróbować - zakończył Hiszpan.