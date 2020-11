Zespoły F1 ostatnio odrzuciły prośbę Renault o dopuszczenie 39-letniego Fernando Alonso do grudniowych testów dla juniorów na torze Yas Marina. Hiszpan wrócił do zespołu francuskiego producenta i w przyszłym roku znów zobaczymy go w królowej sportów motorowych.

Jego rodak, Sainz uważa natomiast, że Alonso powinien otrzymać taką zgodę. Wg niego do jazd powinni też zostać dopuszczeni kierowcy, którzy zmieniają zespoły.

- Niemożliwe jest, abyśmy przygotowali się do sezonu, mając tylko półtora dnia testów - powiedział Sainz, odnosząc się do mocno ograniczonego programu zimowego na 2021 rok.

- To sprawi, że moja pierwsza połowa sezonu w Ferrari będzie bardzo trudna. Tak samo będą mieli Fernando, Ricciardo i inni - dodał.

Dlatego Sainz przyznał, że jest „zainteresowany” uzyskaniem pozwolenia na wcześniejsze testy z Ferrari.

- Myślę, że nie jest tajemnicą, że chciałbym zaliczyć te testy, co jednak nie zależy ode mnie. To są interesy innych zespołów, które musiałyby wyrazić zgodę oraz potrzebne jest zielone światło od FIA.

- Nie do końca rozumiem, czemu zimowe przygotowania będą trwały tylko trzy dni. W zasadzie mamy półtora dnia na kierowcę. Nie popieram tego - zakończył.

Tymczasem Renault poinformowało, że Alonso ponownie wsiądzie za kierownicę bolidu w specyfikacji 2018. Jazdy odbędą się w Abu Zabi w dniach 15-16 listopada.