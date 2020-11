Sainz: Większość nie wygrałaby z Hamiltonem

Lewis Hamilton przypieczętował tydzień temu siódmy mistrzowski tytuł w Formule 1. Brytyjczyk wyrównał tym samym rekord Michaela Schumachera, ale jest lepszy od Niemca pod względem liczby wygranych wyścigów.

Sześć z siedmiu swoich koron Hamilton zdobył broniąc barw Mercedesa - zespołu, który od kilku lat dominuje w Formule 1. Wśród obserwatorów toczy się dyskusja czy sukcesy 35-latka to większym stopniu zasługa jego umiejętności, czy możliwości samochodu.

Niedawno Max Verstappen stwierdził, że 90 procent kierowców wygrywałoby wyścigi, mając do dyspozycji Mercedesa. Sainz zgadza się z reprezentantem Red Bull Racing, ale tylko do pewnego stopnia.

- Podchwytliwe pytanie. Zgadzam się z Maxem, że 90 procent stawki prawdopodobnie wygrałoby kwalifikacje i wyścig jadąc Mercedesem - powiedział Sainz w rozmowie z Motorsport-total. - Jednak jeśli Hamiltona i połowę stawki wsadzisz do Mercedesa, 90 procent kierowców nie wygrałoby z nim.

- Z kolei jeśli wykluczysz Hamiltona, zapewne wszyscy z obecnej stawki odnosiliby zwycięstwa z Mercedesem. To stwierdzenie całkiem dobrze opisuje to, co się dzieje się obecnie w Formule 1. Pokazuje również, że Hamilton jest jednym z najlepszych, nawet jeśli dysponuje najlepszym samochodem.

- Bardzo uważnie przyglądam się temu, jak Hamilton radzi sobie pod presją. Jak świetnie składa poszczególne sektory w Q3 i zdobywa pole position, nawet jeśli tylko niewielką różnicą nad Valtterim [Bottasem].

- W Austrii pokonał Bottasa w deszczu o 1,5 s. Nie wszyscy są w stanie dokonać takich rzeczy. Jednak musiałbym być z nim w jednym zespole, by móc powiedzieć więcej - podsumował Carlos Sainz, który w przyszłym sezonie bronić będzie barw Ferrari.