Sainz dołączył do Ferrari przed rozpoczęciem sezonu 2021. Hiszpan zastąpił w Maranello Sebastiana Vettela. Choć szefostwo Scuderii zapewnia, że obaj aktualni kierowcy stajni mają równy status, wielu nie ma wątpliwości, iż to Charles Leclerc jest najważniejszą postacią w Ferrari.

Grand Prix Bahrajnu Leclerc zakończył na szóstej pozycji. Sainz dojechał dwie pozycje niżej. Większa różnica dzieliła obu kierowców w decydującym segmencie kwalifikacji. Monakijczyk wywalczył czwarte pole startowe. Hiszpan ruszał cztery pozycje dalej. Z kolei w Q2 - kiedy dwa SF21 były na czele - to Sainz był lepszy o 0,001 s.

Button uważa, że wewnętrzny pojedynek w Ferrari stanie się w niedługim czasie bardzo zacięty.

- Myślę, że Carlos zbliży się niebawem do Leclerca - powiedział mistrz świata z 2009 roku na antenie Sky F1. - Rozmawiałem z ludźmi z McLarena i powiedzieli mi, że hiszpański kierowca zachowuje się jak inżynier.

- Jest bardzo inteligentny i przez wiele godzin potrafi ściśle współpracować z zespołem. To pozytyw. Poza tym nie daje wygrać emocjom, jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie SF21. Nie przesadza na torze i widzieliśmy to przez cały weekend w Bahrajnie. To fajny gość, a Ferrari może się pochwalić świetnym duetem kierowców.

Hamilton nie powinien kończyć z F1

Button zabrał również głos w sprawie ewentualnej emerytury Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk uważa, że siedmiokrotny mistrz świata nie odejdzie z F1 po bieżącym sezonie, nawet jeśli zdobędzie ósmy laur.

- To trudne. Brakuje nam później F1. To całe jego życie. Naprawdę trzeba być gotowym do odejścia. Sam to dobrze wiem.

- Przez kilka lat myślałem o odejściu z F1, potem zmieniałem decyzję i nie żałuję kolejnych dwóch sezonów. Nie wydaje mi się, by powinien skończyć z F1. Dla niego jest na to zbyt wcześnie. Może osiągnąć znacznie więcej. Może powinien zmienić ekipę i spróbować czegoś innego? Mógłby zbudować wokół siebie zespół i walczyć o mistrzostwo.