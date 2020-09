Sainz wskazał na silnik

Podczas okrążenia instalacyjnego z tyłu McLarena MCL35 oznaczonego numerem 55, zaczął wydobywać się dym. Sainz zjechał do alei serwisowej, a samochód wepchnięto do garażu. Wkrótce ekipa z Woking ogłosiła, iż na skutek awarii wydechu Hiszpan nie weźmie udziału w wyścigu.

- Możecie sobie wyobrazić jak bardzo jestem niezadowolony i sfrustrowany - powiedział Sainz w rozmowie z hiszpańskim nadawcą Moviestar. - Podczas drugiego okrążenia zapoznawczego zacząłem czuć dziwny zapach. Nie był przyjemny. Spojrzałem w lusterko i zobaczyłem, że wydech mocno dymi. Potem dźwięk wskazywał, że wydech jest popsuty i rzeczywiście był.

- Uważamy jednak, że problem powstał w silniku. Powiedziałbym pewnie, że chodziło o cylinder, choć pewnie nie pozwolą mi tego ujawnić - przyznał z przekorą Sainz.

Silnik Renault dobrze spisywał się w Belgii, na co wskazują wyniki ekipy francuskiego producenta. Sainz jednak nie mógł skorzystać z dobrej formy jednostki napędowej.

- To dziwne, ponieważ ten silnik pracował bardzo dobrze. To drugi wyścig dla tej jednostki, ale wydaje się już, że nie wytrzyma zbyt długo. Problem w tym, że to nie pierwszy przypadek w tym sezonie. Nie możemy zdobywać punktów i złapać odpowiedniego rytmu - narzekał Carlos Sainz.

Drugi z kierowców McLarena, Lando Norris osiągnął metę na siódmej pozycji.