Zaktualizowana jednostka napędowa po raz pierwszy została wykorzystana przez zespół podczas Grand Prix Rosji. Zamontowano ją w samochodzie Charlesa Leclerca. Po rundzie w Soczi zespół przyznał, że modyfikacje spełniły ich oczekiwania.

Identyczną aktualizację na nachodzący weekend wyścigowy otrzyma również Carlos Sainz. Oznacza to, że będzie startował do wyścigu w Stambule z końca stawki, jako że jest to już nadprogramowa wymiana silnika.

Ferrari planowało uniknąć sytuacji, w której obaj ich kierowcy będą rozpoczynali ten sam wyścig z ostatnich pól startowych, przy czym Charles Leclerc miał pierwszeństwo w kontekście otrzymania nowych komponentów ze względu na obawy dotyczące stanu jego akumulatorów, które zostały uszkodzone podczas wypadku tuż po starcie do GP Węgier.

- Podobnie jak w przypadku Charlesa Leclerca w Rosji, w Turcji Carlos Sainz wystartuje z zupełnie nową jednostką napędową wyposażoną w nowy system hybrydowy - potwierdziła Scuderia.

Ferrari poinformowało również, że w GP Turcji nie będzie uczestniczył ich szef Mattia Binotto. Pozostanie w Maranello, „aby skupić się na rozwoju przyszłorocznego samochodu”.

