Sainz z nowym kaskiem i monokokiem

MCL35 Sainza nagrzewał się podczas Grand Prix 70-lecia do wyższych temperatur, niż samochód Lando Norrisa. Zespół musiał zmienić nieco pakiet aerodynamiczny, aby zwiększyć chłodzenie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Sainz przyznał, że geneza problemów wciąż nie jest do końca poznana. Próbą uzyskania odpowiedzi będzie zmiana monokoku w samochodzie Hiszpana, która dokonana zostanie wyścig wcześniej, niż pierwotnie planowano.

- Wprowadziliśmy różne zmiany w konstrukcji samochodu. Chcieliśmy po prostu zdiagnozować lub wykluczyć przyczynę różnicy temperatur, którą widzieliśmy na Silverstone - wyjaśnił Andreas Seidl, szef zespołu McLarena. - Zmieniliśmy więc kilka elementów, w tym również monokok, ponieważ wloty do chłodnic są z nim połączone.

- Zwykle i tak zmieniamy monokok co kilka wyścigów, aby równo rozłożyć przejechany dystans. Plan zakładał wymianę przed Spa. Jednak biorąc pod uwagę różnicę temperatur pomiędzy oboma samochodami, przyspieszyliśmy cały zabieg. Chcemy wykluczyć jak najwięcej potencjalnych przyczyn.

Sainz przygotował na swoją domową rundę specjalny projekt kasku. Widnieje na nim hashtag napisany w języku hiszpańskim: #porvosotros, co oznacza „dla was”. Przesłanie skierowane jest do wszystkich, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa.

Carlos Sainz Jr, McLaren with his new helmet

Photo by: Carlos Sainz Jr.