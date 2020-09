Sainz z tym samym silnikiem

Sainz nie wystartował do niedzielnego wyścigu w Spa. Na okrążeniu instalacyjnym w jego MCL35 doszło do awarii. Hiszpan zjechał do alei serwisowej i na tor już nie powrócił.

McLaren poinformował, że doszło do awarii wydechu, jednak sam kierowca w rozmowie z Moviestar zdradził, iż geneza usterki ma miejsce w silniku. Po przeprowadzonych analizach okazało się, że jednostka napędowa najprawdopodobniej może być użyta ponownie.

- Problem, który mieliśmy nie dotyczy hardware'u - powiedział Andrea Stella, dyrektor wyścigowy McLarena. - Rozpoczął się w silniku, jednak potem rozwinął się w taki sposób, że jednostka nie ucierpiała. Taka jest nasza obecna ocena.

- Z racji ograniczeń silnikowych sprawdzimy ją w treningu i potem podejmiemy decyzję. Jako zespół zawsze chcemy mieć maksymalną wydajność, ale i niezawodność.

Pierwszy trening przed Grand Prix Włoch rozpocznie się jutro o godzinie 11.