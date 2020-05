- Z przyjemnością ogłaszam, że Carlos dołączy do Scuderia Ferrari od sezonu 2021 - oświadczył Mattia Binotto, szef zespołu. - Mając za sobą pięć sezonów, pokazał, że ma wielki talent i podkreślił umiejętności techniczne oraz swoje atrybuty, które sprawiają, że idealnie pasuje do naszej rodziny.

- Rozpoczęliśmy nowy cykl, aby wrócić na szczyt Formuły 1 - dodał. - To będzie długa podróż, nie bez trudności, szczególnie biorąc pod uwagę obecne kwestie związane z finansami i przepisami, które przechodzą nagłe zmiany. Będzie to wymagało podjęcia wyzwania w inny sposób niż w niedawnej przeszłości. Wierzymy, że duet kierowców łączący talent i osobowość Charlesa oraz Carlosa, najmłodszych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Scuderii, będzie najlepszą możliwą kombinacją, która pomoże nam osiągnąć wyznaczone przez nas cele.

- Bardzo się cieszę, że będę miał szansę ścigać się w Scuderia Ferrari od 2021 roku i jestem entuzjastycznie nastawiony do mojej przyszłości w tym zespole - powiedział Carlos Sainz. - Jednak nadal mam ważny rok do spędzenia z McLaren Racing i nie mogę doczekać się powrotu do wyścigów w tym sezonie.

Czytaj również: Ricciardo kierowcą McLarena

Polecane video