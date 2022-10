Logan Sargeant wzmocnił swoją pozycję w walce o fotel Williamsa dzięki bezbłędnemu debiutowi w pierwszej sesji treningowej w Austin w Teksasie.

Amerykanin jest faworytem do zastąpienia Nicholasa Latifiego w zespole z Grove w przyszłym roku, a źródła z padoku wskazują, że może zostać ogłoszony jako kierowca tej ekipy już w sobotę.

Aby mieć gwarancję wyścigowej jazdy w F1 w 2023 roku, Logan będzie musiał najpierw zdobyć swoją superlicencję, kończąc sezon Formuły 2 w pierwszej piątce.

Obecnie zajmuje on trzecie miejsce, ale jeden zły weekend może zaburzyć kolejność w stawce. Jeśli Sargeant zostanie ogłoszony przez Williamsa w ten weekend, będzie to ogłoszenie warunkowe, uzależnione właśnie od końcowej pozycji Amerykanina w Formule 2.

Uważa się również, że zespół zadbał o Plan B, gdyby Sargeant nie zgromadził niezbędnych punktów do licencji. Wśród możliwych opcji znajdują się Mick Schumacher oraz Antonio Giovinazzi.

Sargeant pokonał 23 bezproblemowe okrążenia w pierwszej sesji treningowej i był o 1,9 sekundy wolniejszy od Alexa Albona.

- Szczerze mówiąc, ten bolid znacznie różni się od tego, czego się spodziewałem. Sposób, w jaki samochód reaguje w porównaniu do tego, do czego jestem przyzwyczajony w F2, jest zupełnie inny. To był dobry przejazd i wiele się nauczyłem - podsumował swój występ Logan Sargeant.