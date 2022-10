Logan Sargeant będzie ścigał się dla Williamsa w Formule 1 w przyszłym roku, jeśli zdobędzie wystarczającą liczbę punktów do superlicencji FIA.

Kierowca Formuły 2 zadebiutował w bolidzie F1 podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych w piątek, zajmując 18. miejsce dla Williamsa.

Pomogło to Sargeantowi zdobyć dodatkowy punkt do uzyskania superlicencji FIA, a w tym sezonie zaplanowano jego kolejne jazdy w Meksyku i Abu Zabi.

Jeśli Amerykanin zaliczy bezproblemowe sesje, może mieć nawet do 33 punktów przy swojej licencji, co oznaczałoby, że może zająć siódme miejsce w klasyfikacji F2 i nadal uzyskać superlicencję uprawniającą do startów w Formule 1.

Szef Williamsa, Jost Capito, potwierdził, że jeśli Sargeant dostanie superlicencję, to będzie ścigał się u boku Alexa Albona w 2023 roku.

- Czujemy, że jest gotowy do ścigania. Pod warunkiem, że zdobędzie wystarczająco dużo punktów do superlicencji, w przyszłym roku będzie naszym drugim kierowcą - przyznał Capito.

Sargeant zostanie pierwszym pełnoetatowym amerykańskim kierowcą w Formule 1 od czasu, gdy Scott Speed ​​ścigał się dla Toro Rosso w 2007 roku.

Alexander Rossi wystąpił w ekipie Marussia pięć razy pod koniec sezonu 2015, ale nigdy nie był pełnoetatowym kierowcą.