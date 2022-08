Audi ogłosiło dziś na konferencji prasowej w Spa, że wejdzie do F1 jako producent jednostek napędowych od początku nowego cyklu przepisów silnikowych, które zaczną obowiązywać od sezonu 2026. Wśród głównych punktów tych zasad jest rezygnacja z MGU-H i wprowadzenie w pełni zrównoważonego paliwa.

Chociaż na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać, powszechnie oczekuje się, że Audi wejdzie do gry we współpracy z Sauberem, a podwozia bolidów nadal będą budowane w szwajcarskiej fabryce w Hinwil.

Sauber, który obecnie startuje w Formule 1 pod marką Alfa Romeo, do końca sezonu 2023, działa w ramach rocznego budżetu wynoszącego 123 miliony funtów (ostatnio powiększonego o 3,1 procent z powodu inflacji).

Natomiast warunkiem zaakceptowania przez właściciela Saubera - Finna Rausinga współpracy z Audi, poza zakupem udziałów, jest wyłożenie kolejnych 250 milionów funtów na rozwój zespołu i utrzymanie miejsc pracy.

To teoretycznie może pomóc Sauberowi w rozwiązaniu problemu, jakim są ograniczone moce przerobowe w kontekście produkcji nowych części. Ich kierowca, Valtteri Bottas, wskazuje na brak „siły ludzkiej” w tym aspekcie.

Jeśli powyższy stan rzeczy ulegnie poprawie, Bottas uważa, że zespół może wrócić do wygrywania w Formule 1.

- Jeśli chodzi o temat fabryki i oczywiście ludzi, których zatrudniamy w tej chwili, tak, to może być czołowy zespół - powiedział Bottas. - Faktem jest, że istnieje kilka ekip, które mają liczebniejszą siłę roboczą, mając w swoich szeregach więcej pracowników.

- Powiedziałbym, że brakuje nam trochę rąk do pracy przy produkcji, co oznacza, że nawet jeśli byłyby jakieś części, które są już zaprojektowane i przetestowane w tunelu aerodynamicznym i gwarantują lepsze tempo bolidu, po prostu nie możemy fizycznie wyprodukować ich wystarczająco szybko, aby niezwłocznie zostały zaimplementowane w samochodzie - wyjaśnił.

- Oznacza to, że istnieje większy potencjał, którego wykorzystania jesteśmy coraz bliżej - kontynuował. - To, co widziałem w tunelu aerodynamicznym i fabryce, pokazuje, że mamy wszystkie potrzebne narzędzia. Dlatego sądzę, że nie ma nic co wskazywałoby, że wygrywanie jest niemożliwe.

Sauber, jako Alfa Romeo F1 Team Orlen jest obecnie szósty w mistrzostwach konstruktorów i na dobrej drodze do najlepszego zakończenia kampanii od 2012 roku, kiedy czterokrotnie odwiedzał podium.

Jedyne zwycięstwo Saubera w wyścigu miało miejsce w 2008 roku, kiedy to Robert Kubica wygrał GP Kanady, gdy formacja z Hinwil była w bardzo konkurencyjnej dyspozycji.

Okres 2006-2009 był ostatnim, kiedy zespół miał za partnera producenta, w postaci BMW. Niemiecka firma wycofała się z tego projektu z powodu kryzysu finansowego.

Wśród spekulacji o Audi, Bottas widzi się w tym programie, mimo że ma to nastąpić dopiero w 2026 roku.

- Sądzę, że jeszcze trochę startów przede mną. Wciąż sprawia mi to przyjemność. Nadal czuję, że potrafię jeździć szybko - uznał Fin. - Mam wrażanie, że mogę jeszcze wiele wnieść do tego sportu.

Video: Audi w Formule 1 od 2026 roku