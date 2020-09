Sceptyczny Verstappen

W pierwszym treningu Verstappen stracił 0,8 s do najlepszego czasu Valtteriego Bottasa. Z kolei po południu to Holender był najszybszy, 0,048 s przed Danielem Ricciardo. Drugie tyle stracił Lewis Hamilton.

Kierowca Red Bull Racing pozostaje jednak sceptyczny i nie sądzi, by mógł w sobotę odebrać pole position któremuś z kierowców Mercedesa.

- Wydaje mi się, że mieli trochę problemów z balansem - powiedział Verstappen o Mercedesie. - Spodziewam się, że jutro będą silniejsi. Już teraz widać, że podczas długich przejazdów są konkurencyjni.

- Nie spodziewam się walki o pole position, ale jeśli możemy być trochę bliżej, to dobrze.

Verstappen przewiduje, że zagrozić Red Bullowi mogą samochody Racing Point. Sergio Pérez wykręcił w drugim treningu czas o niespełna 0,4 s gorszy od Holendra. Niemniej jednak 22-latek uważa, że jego zespół udanie rozpoczął wyścigowy weekend.

- Oczywiście to dopiero początek, ale z naszej strony to dobry start. Nad niektórymi rzeczami trzeba jeszcze popracować jutro, ale generalnie jestem zadowolony. Nigdy nie jest idealnie. Samochód wyścigowy nigdy nie jest doskonały. Zawsze starasz się znaleźć coś do poprawy. Przyjrzymy się temu, również pod względem doboru opon - podsumował Max Verstappen.