Haas przed rozpoczęciem sezonu 2021 postanowił kompletnie odmienić swój skład. Zrezygnowano z usług doświadczonych: Kevina Magnussena oraz Romaina Grosjeana i zatrudniono dwóch debiutantów - Micka Schumachera, triumfatora F2 z 2020 roku, oraz Nikitę Mazepina, piątego w tych rozgrywkach.

Debiut obu kierowców nie należy do najłatwiejszych, a wpływ na to ma przede wszystkim słaba forma samochodu Haasa. Schumacher i Mazepin nie mają większych szans na coś więcej niż przedostatnia pozycja w stawce dwudziestu kierowców. Amerykańska ekipa z rosyjskim sponsorem tytularnym nie zdobyła jeszcze punktu i jest czerwoną latarnią tabeli konstruktorów.

Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi, a dokonując pierwszych podsumowań tegorocznej rywalizacji i poczynań obu debiutantów, Steiner, szef ekipy, powiedział: - Obszar, w którym najbardziej się poprawili, mogę dostrzec przy okazji czwartkowej części weekendu - cytuje Steinera serwis GPFans. - Widać po nich, że są już w padoku jakiś czas.

- Na początku sezonu czuli się nieco nieswojo, choć jednocześnie wydawało im się, że wiedzą na czym polega F1. Nie w negatywnym sensie. To normalne, kiedy wchodzi się w takie środowisko, ale uważam, że wyraźnie dojrzeli.

Steiner zauważył również, że dwaj młodzi kierowcy nie czują już takiej ekscytacji, która towarzyszyła im - pomimo słabych osiągów - za każdym razem gdy wsiadali do VF-21.

- Teraz działają już automatyzmy i nie muszą myśleć, co robić w czwartek czy w piątek, kiedy wsiadają do samochodu. To dobrze.

- Jeśli chodzi o osiągi, wiedzą już, jak wydajnie pracować z inżynierami. Ich wiedza jest dużo większa niż osiem miesięcy temu. Ja od samego początku im powtarzałem, że dopiero po pół roku przekonają się, jak mało wiedzieli przychodząc do F1, mimo że wydawało im się, iż wiedzą wszystko.

- Tak wygląda praktyka i rok debiutu. Uczysz się każdego dnia z tygodnia na tydzień.

Zarówno Mick Schumacher, jak i Nikita Mazepin pozostaną w barwach Haasa na sezon 2022.